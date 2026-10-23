"270 на 270": как прошел обмен военнопленными в пункте пропуска "Новая Гута"

Беларусь в очередной раз выступила надежной переговорной площадкой, последовательно демонстрируя миротворческую позицию. В пункте пропуска "Новая Гута" прошел обмен военнопленными по формуле "270 на 270". Также воссоединились семьи после длительной разлуки. 7 человек с каждой стороны ждут встречи с родными и близкими в Украине и России.

Во взглядах, улыбках и тяжелых вздохах все то, что описывает процесс обмена: и боль, и облегчение, ведь скоро мужчины вернутся в родимый дом.

Константину было 21, когда он пошел на фронт. С 18 лет парень был на срочной службе, потом попал в плен и до сих пор не верит, что возвращается.

Юрию - 31 год. Дома ждет сын. Жена писала письма, присылала фотографии и рассказывала о его больших и маленьких мечтах. Главная из них - наконец увидеть папу.

"Нужно сначала добраться до места, и тогда уже будет радость. Сейчас смешанное чувство, очень волнительно. Хотелось бы изначально позвонить родным и с ними встретиться", - поделился военнослужащий.

У Дмитрия, пока он был в плену, родилась дочь. Малышке почти 4 года. Мужчина ждет, когда сможет увидеть, как она выросла.

"Через две недели где-то день рождения у нее, я как раз успеваю. Надо всех увидеть, а дочку не видел вообще", - признался он.

Возраст у мужчин абсолютно разный. Искалеченные судьбы спасает только 1 звонок. По ту сторону - мамы, отцы, жены, дети, сестры, братья - те, кому первому звонишь при любой ситуации. Родители Руслана сказали, что чувствовали, что должно произойти что-то хорошее.

Оказаться дома и первым делом позвонить, обнять и поговорить по душам. 23 октября в Россию и Украину вернутся и простые люди.

7 простых мирных граждан с каждой стороны вернулись на родину. Медицинская помощь, горячее питание и возможность передохнуть были у каждого. Белорусская сторона оказывает помощь всем без исключения, понимая, что эта та точка, откуда возвращаются домой. Пускай этот путь был не самым простым, но главное - результат, ради которого в обменном процессе и участвует белорусская сторона.