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27 апреля премьера на "Беларусь 1": фильм "Концепция национальной безопасности"

Сегодня вечером в эфире телеканала "Беларусь 1" смотрите фильм "Концепция национальной безопасности". В ленте затрагиваются аспекты обновленной редакции основополагающего документа. К разработке новой Концепции привлечены научное и экспертное сообщество нашей страны, представители Академии наук, Академии национальной безопасности, Белорусского института стратегических исследований, ведущих вузов страны.

В фильме рассказывается об основных сферах национальной безопасности, а также та, что появилась впервые - биологическая. Затрагиваются аспекты, которым разработчики уделили наибольшее внимание, и говорится об уникальных особенностях документа.

Смотрите фильм Агентства теленовостей 27 апреля в вечернем эфире телеканала "Беларусь 1".

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