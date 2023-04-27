27 апреля премьера на "Беларусь 1": фильм "Концепция национальной безопасности"

Сегодня вечером в эфире телеканала " Беларусь 1 " смотрите фильм "Концепция национальной безопасности". В ленте затрагиваются аспекты обновленной редакции основополагающего документа. К разработке новой Концепции привлечены научное и экспертное сообщество нашей страны, представители Академии наук, Академии национальной безопасности, Белорусского института стратегических исследований, ведущих вузов страны.

В фильме рассказывается об основных сферах национальной безопасности, а также та, что появилась впервые - биологическая. Затрагиваются аспекты, которым разработчики уделили наибольшее внимание, и говорится об уникальных особенностях документа.