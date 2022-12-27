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27 декабря Филимонов день - один из самых опасных праздников
Наши предки верили, что Филимонов день - это один из самых опасных праздников. Это связано с тем, что сегодня активны злые духи, которые пытаются проникнуть в дома и нанести людям вред, пишет сайтbelnovosti.by.
Именно поэтому считается, что 27 декабря не самый удачный день ля начала новых дел. Предки верили, что на Филимона обязательно нужно убраться в доме, чтобы не привлекать негативную энергию. Кроме этого, не будет лишним посвятить время молитве.
Считалось, что нечисть не любит воду, а значит, что не будет лишним умываться сегодня почаще.
Также надо помнить про некоторые запреты, которые не следует нарушать, чтобы не привлекать новые проблемы в дом.
Что нельзя делать 27 декабря
Не надо пить спиртное, а иначе можно стать легкой добычей для злых духов.
Не нужно проявлять негатив, ссориться, ругаться, конфликтовать или сквернословить. Все это может привлечь к серьезным скандалам в дальнейшем.
Запрещено брать в руки чужие вещи, а тем более приносить их домой.
Нельзя в такой день начинать новые дела. Есть большой риск того, что они могут закончиться неудачами и не принести ничего кроме потерь.
Фото:pixabay.com
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