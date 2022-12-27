27 декабря Филимонов день - один из самых опасных праздников

Наши предки верили, что Филимонов день - это один из самых опасных праздников. Это связано с тем, что сегодня активны злые духи, которые пытаются проникнуть в дома и нанести людям вред, пишет сайтbelnovosti.by.



Именно поэтому считается, что 27 декабря не самый удачный день ля начала новых дел. Предки верили, что на Филимона обязательно нужно убраться в доме, чтобы не привлекать негативную энергию. Кроме этого, не будет лишним посвятить время молитве.

Считалось, что нечисть не любит воду, а значит, что не будет лишним умываться сегодня почаще.

Также надо помнить про некоторые запреты, которые не следует нарушать, чтобы не привлекать новые проблемы в дом.

Что нельзя делать 27 декабря

Не надо пить спиртное, а иначе можно стать легкой добычей для злых духов.

Не нужно проявлять негатив, ссориться, ругаться, конфликтовать или сквернословить. Все это может привлечь к серьезным скандалам в дальнейшем.

Запрещено брать в руки чужие вещи, а тем более приносить их домой.

Нельзя в такой день начинать новые дела. Есть большой риск того, что они могут закончиться неудачами и не принести ничего кроме потерь.