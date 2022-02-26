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27 февраля на минских участках для голосования пройдет 126 концертов
На участках для голосования будет торжественная атмосфера. Только на минских участках пройдет 126 концертов. Из популярных белорусских артистов гастроли по Минску у Алены Ланской, Гюнешь, Александра Солодухи, группы Aura, Виктории Алешко. В афише около полусотни артистов.
На каждом участке будет и зона с буфетом. Торговая надбавка не превысит 15 %. Многие точки питания подготовили скидки, акции и дегустации новинок от белорусских заводов. Меню на каждом участке будет отличаться.
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