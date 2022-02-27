27 февраля - основной день голосования по изменениям и дополнениям в Конституцию Беларуси

27 февраля в основной день голосования - по всей стране открыты 5 510 участков для волеизъявления.

Общее количество граждан, включенных в списки участников референдума, составляет 6 миллионов 808 тысяч 779 человек. Больше всего в Минской области, затем идут Гомельский, Брестский, Витебский и Могилевский регионы, замыкает Гродненская область. В столице количество граждан, наделенных правом избирательного голоса, составляет 1 миллион 271 тысяча 282 человека.



Больше всего участков находятся в Гомельской и Минской областях - 977 и 929. Затем - Брестская, Витебская и Могилевская, 608 мест для голосования - в Гродненской и 692 участка - в столице.

Референдум в Беларуси проходит полностью гласно и открыто. В стране аккредитовано почти 45 тысяч национальных наблюдателей, также действуют миссии международных наблюдателей. Среди них 145 от Содружества Независимых Государств, 14 от Шанхайской организации сотрудничества, 2 от Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, 12 от избирательных органов других государств и 22 независимых наблюдателя, среди которых представители стран Евросоюза.