27 июля на "Беларусь 1" не пропустите новый выпуск программы "Это другое"

"Коктейли Молотова" не сработали, буллинг - тоже с нулевым эффектом, известны и практически все, кто затеял игру. Сейчас беглые придумывают разные ухищрения, чтобы попытаться организовать национальную забастовку и вывести людей на улицу, для антуража - с пустыми, но звучащими кастрюлями. Но белорусы умнее. Сегодня на "Беларусь 1" - не пропустите новый выпуск программы "Это другое".