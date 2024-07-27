27 июля в Минске прошли торжества, приуроченные ко Дню пожарной службы. Чем удивили бойцы МЧС зрителей

День пожарной службы отметили 27 июля в Минске. Яркий праздник спасатели устроили в парке Горького. Там и выставка спецтехники, интерактивы, конкурсы, эффектные выступления сотрудников МЧС. Чем больше всего удивили пожарные зрителей, рассказала Алена Лешкевич.

Спасатели умеют как работать, так и организовывать праздники. И в этом мы сегодня убедились. Фееричное шоу устроили в парке Горького сотрудники МЧС. Думаем, желающих пополнить их ряды сегодня стало больше.

Начался праздник с возложения цветов у монумента Победы. Участие в церемонии приняли руководство ведомства, ветераны и почетные гости.

Мы знаем, что огонь - это великое благо, но когда выходит из-под контроля - великое зло. Поэтому это зло подтолкнуло к созданию такой профессии, как пожарный. И сейчас, в год 80-летия освобождения Беларуси, отмечаем 171-ю годовщину. Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси (2010-2021 гг.)

То, что спасатели научились справляться со стихией, они продемонстрировали на празднике в парке Горького. Но и об этом свидетельствуют ежедневные сводки МЧС. В любое время суток они находятся в секундной готовности и приходят на помощь людям, вступая в борьбу с огнем, водой, ураганом.

Но сегодня не о грустном. Сотни человек в парке оценили сами уровень подготовки бойцов службы 112. Особенно удивила водная феерия на акватории Свислочи.