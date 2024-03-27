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27 марта в Беларуси ожидается до +15°C

27 марта в Беларуси ожидается до +15°C

В Беларуси 27 марта прогнозируются порывистый ветер и до 15 градусов тепла, пишет БЕЛТА.

Сегодня погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Утром местами по стране слабые туман и гололед. Ветер юго-восточный умеренный, днем порывистый, по западу сильный порывистый.

Воздух днем прогреется до 10-15 градусов.

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