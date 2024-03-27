27 марта в Беларуси ожидается до +15°C

В Беларуси 27 марта прогнозируются порывистый ветер и до 15 градусов тепла, пишет БЕЛТА.



Сегодня погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Утром местами по стране слабые туман и гололед. Ветер юго-восточный умеренный, днем порывистый, по западу сильный порывистый.



Воздух днем прогреется до 10-15 градусов.