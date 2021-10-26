27 октября председатель Совета Республики Н. Кочанова проведет прямую телефонную линию

Представители госорганов и парламентарии продолжают содействовать в решении вопросов граждан.

В среду, 27 октября, можно обратиться к председателю Совета Республики. Наталья Кочанова проведет прямую телефонную линию. Звонки будут приниматься завтра с 10 утра до часа дня.