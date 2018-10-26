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27 октября пройдут прямые телефонные линии

Решить проблемы белорусов помогут прямые телефонные линии. На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также председатели советов депутатов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит управляющий делами Владимир Гуринович, в столичной мэрии - управляющий делами Анна Мательская. Напомним, обратиться на прямые линии можно с 9 утра до полудня.

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