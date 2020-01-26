Начало следующей недели пройдет под знаком памяти. 75 лет назад 27 января советские солдаты освободили Освенцим - крупнейший лагерь смерти. Именно здесь в годы Второй мировой войны немцы впервые испытали отравление людей газом - циклоном Б. Именно сюда целыми эшелонами доставляли и белорусов.



По самым скромным подсчетам, в лагере Освенцим было уничтожено почти полтора миллиона человек. Руслан Турков встретился с теми, кто еще детьми оказался в самом эпицентре нацистских преступлений.







В архивах Освенцима сохранилась информация о 13 эшелонах, прибывших из Беларуси. Людей привозили вот сюда на рампу, разделяли мужчин и женщин. Последних делили на тех, кто может работать, и тех, кто нет. Первые шли в бараки, вторые в газовые камеры.



В одном из таких эшелонов в Освенцим привезли девятилетнюю Александру с мамой и старшим братом. Девочка увидела страшную картину, о которой она впоследствии будет вспоминать всю жизнь



Сегодня бывших узников встречают в музее на электромобилях. Сложно передвигаться, когда тебе под 90. Как бы тяжело не было это все вновь увидеть, необходимо помнить, говорят они. На 75-летие из Беларуси приехало 12 человек и каждый со своей историей







Лилии было 4. Она плохо помнит, что происходило с ней здесь, больше по рассказам мамы. Но не приехать не могла. Это кладбище из почти полутора миллионов человек и среди них старший брат Лилии.



Когда в январе 1945 года к Освенциму подошли советские войска, в лагере оставалось около 7 тысяч узников. И среди 200 выживших детей оказались наши Александра и Лилия. Этот день запомнили даже маленькие девочки.



Более 200 советских солдат погибло при освобождении лагеря. В этот день, 27 января, 1945 года мир узнал о преступлениях нацистов, о которых Беларусь помнит до сих пор.



