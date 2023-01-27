27 января во всем мире вспоминают жертв холокоста

Только в 1941 году, с июля по декабрь 1941 года, было уничтожено 91 гетто и община. В 1942 году наибольшее количество уничтоженных гетто и общин - 153. Это действительно попытка решить вопрос в соответствии с ванзейскими решениями, а в 1943-м это будут уже оставаться последние. Их будет 116. Таким образом, у нас по итогам получается 360 гетто и общин, которые были ликвидированы в годы германской оккупации.

Кузьма Козак, референт исторической мастерской им. Л. Левина, доцент исторического факультета БГУ