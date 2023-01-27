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27 января во всем мире вспоминают жертв холокоста
Сегодня во всем мире вспоминают жертв холокоста. 27 января 1945 года советскими войсками был освобожден концлагерь Аушвиц, более известный как Освенцим. В этом лагере под Краковом за годы войны было убито несколько миллионов человек. Миллион 100 тысяч из них - евреи, 6 тысяч из которых - белорусы. На оккупированных нацистской Германией территориях за годы Второй мировой уничтожены около 6 миллионов евреев. В самой Беларуси за 3 года оккупации убито около 800 тысяч человек еврейской национальности.
Только в 1941 году, с июля по декабрь 1941 года, было уничтожено 91 гетто и община. В 1942 году наибольшее количество уничтоженных гетто и общин - 153. Это действительно попытка решить вопрос в соответствии с ванзейскими решениями, а в 1943-м это будут уже оставаться последние. Их будет 116. Таким образом, у нас по итогам получается 360 гетто и общин, которые были ликвидированы в годы германской оккупации.
Самое крупное гетто было создано в Минске. Сюда депортировали евреев из Западной Европы: Австрии, Германии, Польши, Чехии. В Минском гетто погибли около 80 тысяч человек. Это более 90 % от общего количества узников.
Фото: БелТА
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