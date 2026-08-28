28 августа православные верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы

28 августа проходит великий праздник для православных христиан - Успение Пресвятой Богородицы. Это один из 12 главных праздников церковного календаря, и в народе его называют Первой Пречистой.

В храмах проводятся торжественные службы, посвященные событию - окончанию земной жизни Пресвятой Богородицы. Заканчивается Успенский пост.

29 августа верующие будут отмечать еще один важный праздник - Третий, Хлебный или Ореховый Спас.