280 тыс. кв. м жилья в этом году возвели в столице. Плюс сотня домов еще на этапе строительства. Общая их площадь - свыше 1,2 млн квадратов. Определены и перспективные площадки для арендного жилья. Один из домов, например, появится в границах улиц Шаранговича и Горецкого. Второй - в микрорайоне "Сокол". Всего же в этом году в эксплуатацию в Минске введут около 760 тыс. м. Четверть - для граждан, что стоят в очереди на улучшение жилищных условий.