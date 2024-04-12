28 апреля - Всемирный день охраны труда. Узнаем, почему работодатели должны следить за прогнозом погоды, и расскажем о самых "опасных" профессиях

Охрана труда - это вопрос, который касается каждого из нас. Ведь на работе мы проводим большую часть своей жизни. Вопросы безопасности труда актуальны будут всегда - ежегодно от несчастных случаев на производстве страдает и гибнет огромное количество людей.

Поэтому и неудивительно, что появился особый праздник - Всемирный день охраны труда, который ежегодно отмечается 28 апреля. Цель этого праздника - содействие предотвращению несчастных случаев и профессиональных заболеваний на рабочих местах во всем мире.

Каждый год Международная организация труда (МОТ) уделяет особое внимание какой-то одной актуальной теме. В 2024 году темой Всемирного дня охраны труда стало "Влияние изменения климата на безопасность и гигиену труда".

Как изменился климат в Беларуси

По данным гидрометеорологических наблюдений, в Беларуси в среднем за 10 лет теплеет на 0,4 градуса. Причем рост температуры воздуха отмечается во все сезоны года. А последнее десятилетие (2014-2023 годы) со средней температурой воздуха +8,1 градуса оказалось самым теплым за всю историю метеонаблюдений. При этом средняя температура воздуха в течение последних 5 лет (с 2019 по 2023 год) составила +8,3 градуса, что выше климатической нормы на 1,1 градуса.

Если говорить о климатических особенностях 2023 года, то средняя температура воздуха в прошлом году составила +8,7 градуса, что выше климатической нормы на 1,5 градуса. А летом температура воздуха поднималась до +30 градусов и даже выше.

Обязательства нанимателей

При таких температурных аномалиях наниматели должны предпринимать определенные действия, чтобы не допускать несчастных случаев и ухудшения состояния здоровья работников, особенно тех, которые трудятся на открытом воздухеили в помещениях, не оборудованных системами вентиляции (кондиционирования).





В соответствии с законом "Об охране труда" тем, кто выполняет работы на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях в холодный период года, наряду с перерывом для отдыха и питания должны быть предоставлены дополнительные перерывы, включаемые в рабочее время (перерывы для обогревания, отдыха на погрузочно-разгрузочных и других работах).Для работающих на открытом воздухе также должны быть оборудованы помещения для отдыха, обогрева и охлаждения.

В Правилах по охране труда прописано:

Среднесменная температура воздуха, при которой работник находится в течение смены на рабочем месте и местах отдыха, не должна выходить за пределы допустимых значений температуры воздуха. В случае невозможности при аномальных температурах окружающего воздуха обеспечить допустимые значения показателей микроклимата должны приниматься дополнительные технические (установка дополнительных вентиляторов, обогревателей) или организационные меры (перерывы для охлаждения, обогрева).

В коллективных договорах организаций могут предусматриваться положения о смещении времени начала работ, увеличении количества регламентированных перерывов, устройстве укрытий от солнечных лучей и атмосферных осадков при работах на открытом воздухе, обеспечение работников бутилированной водой и другие.

О чем говорит статистика

В Беларуси случаев прецедентов на рабочих местах, связанных с температурными аномалиями, не зарегистрировано. Однако были случаи гибели работников от иных природных явлений. В 2022 году в результате удара молнии произошел несчастный случай на производстве, при котором один работник погиб, а второй был тяжело травмирован.

Если сравнить два последних года, то, по данным Департамента государственной инспекции труда, в 2023 году отмечался рост общего числа травмированных на производстве (с 1781 случая в 2022 году до 1850 случаев в 2023-м) на 3,9 %. А вот случаи гибели на производстве снизились на 11,4 % (132 случая в 2022 году и 117 случаев - в 2023-м).

Факт Наибольшее количество несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом, произошло в Минской области (342 случая в 2022 году и 368 случаев в 2023-м).

Большинство пострадавших - это мужчины (более 70 %) в возрасте от 51 до 60 лет.

А если говорить о самых "опасных" профессиях, то в 2023 году наибольшему риску травмирования и гибели на производстве подвергались водители автомобилей, слесари, подсобные рабочие и животноводы. Также в топ-10 вошли трактористы, электрогазосварщики, операторы машинного доения, электромонтеры, уборщики, станочники деревообрабатывающих станков. Основными факторами травмирования людей на производстве являлись воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и деталей, падение потерпевших с высоты и во время передвижения, а также дорожно-транспортные происшествия.

Анализ расследований несчастных случаев на производстве показал, что большинство подобных происшествий в 2023 году обусловлено неисполнением работодателями и (или) самими работающими требований охраны труда, причем это характерно для организаций всех форм собственности.

Если говорить о причинах несчастных случаев, то наиболее частыми в 2023 году были:

со стороны потерпевших

со стороны должностных лиц нанимателя

прочие причины

Причем удельный вес несчастных случаев, произошедших из-за нарушения требований охраны труда, остается довольно высоким (порядка 60 %).