28 белорусов зарубежья пройдут творческую стажировку на родине предков

Стажировка на малой родине. 28 человек из десяти стран пройдут творческую практику в Беларуси. Это белорусы зарубежья, возглавляющие коллективы художественного творчества, и общественные организации. За 4 дня они посетят выставку с мастер-классом декоративно-прикладного искусства Союза мастеров Беларуси, занятия по белорусскому вокалу и хореографии в Университете культуры, несколько точек в Гомельской области, где их познакомят с различными видами народного творчества, дадут мастер-классы. В программе творческие встречи и знакомство с Храмом-памятником в честь Всех Святых. Завершит стажировку на родине предков общение с уполномоченным по делам религий и национальностей. Также в преддверии Пасхи участники создадут собственную пасхальную писанку.