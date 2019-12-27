28 декабря к представителям власти можно обратиться напрямую

спорные вопросы предлагают во время телефонных линий. Очередная связь в субботу, 28 декабря.



В столице с 9:00 до 12:00 на вопросы минчан будет отвечать управляющий делами Мингорисполкома Анна Мательская.



А в Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает заместитель губернатора Сергей Невмержицкий. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области работает каждую субботу.



