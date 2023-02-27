28 февраля в Беларуси ожидается до -20°С

28 февраля в Беларусиожидаются сильный ветер и ночной мороз до 20 градусов, пишет БелТА со ссылкой на Республиканскийцентрпо гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачная с прояснениями погода и преимущественно без осадков. Лишь днем местами по северо-востоку пройдет небольшой снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью и утром местами слабый туман, изморозь. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный 5-10 м/с, порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью понизится до минус 8 -14 градусов, при прояснениях - до 15-20 градусов мороза, а по югу и юго-западу - до минус 5 -7 градусов. Днем температура воздуха составит минус 2 - плюс 4 градуса.