28 июля 1944 года Брест был освобожден от немецко-фашистских захватчиков

Сегодня у города-героя Бреста особый день. 28 июля 1944 года его освободили от немецко-фашистских захватчиков. Советских войск брестчане ждали дольше остальных жителей Беларуси. Особые эмоции с этим праздником связаны у тех, кто видел освобождение своими глазами. Для них те давние события - будто были вчера. И Брест изменился до неузнаваемости, и целые поколения выросли и прожили свою, мирную, жизнь. Впрочем, это не значит что в этой теме сказано все. Накануне Дня города стали известны интереснейшие подробности и факты об истории освобождения.

Какие - прямо сейчас расскажет Мария Тройнич. События 70-летней давности она помнит, как будто это было вчера. Москвичка Маргарита Якушенко выросла в Бресте. Ее отец был офицером - служил в Брестской крепости. На месте их дома уже давно стоит другой, да и весь город не узнать - так сильно он похорошел за последние десятилетия. А вот соседнее здание сохранилось. По словам Маргариты Львовны, все пограничники, которые в нем жили, погибли.







Вспоминает, годы оккупации были страшными. Но одним из самых ярких ее детских воспоминаний стало 28 июля 1944 года. Советские войска вошли в город ночью. Тогда девочка надеялась, что вместе с освободителями домой вернется и отец - командир стрелковой роты Лев Камионко. Но с войны семья его так и не дождалась. Как выяснится намного позже, защитника Брестской крепости расстреляли еще в 1941 году в немецком лагере для военнопленных Дахао. Портрет отца Маргарита Львовна нашла в Музее обороны Брестской крепости





На праздник освобождения Бреста Маргарита Львовна приехала со всей семьей

Прогулка по Брестской крепости - обязательная часть визита. Даже и не думали, что станут зрителями фестиваля военной песни. Он впервые прошел в историческом месте - армейском клубе. 78 лет назад здесь тоже стояла сцена, на которой солдаты напевали свои любимые мелодии. Правда, тогда о страшной войне еще ничего не знали. А сегодня поют уже о них - тех, кто отдал свои жизни в далекие сороковые. Брестчанке Диане Тарчило 12 лет, она самая младшая участница фестиваля. По словам девочки, на сцене она переживала особенные эмоции: День города - один из ее любимых праздников. А самому старшему артисту - 82. Он приехал из Лиды.





О той войне в Бресте хорошо помнят и сегодня

Люблин-Брестская операция стала частью крупномасштабной наступательной операции "Багратион". И вот накануне юбилейной даты историки сделали практически сенсационное заявление. Первый советский флаг в освобожденном Бресте установили не там, где считалось все это время. Газетчики ошиблись и перепутали форты. Такую версию озвучил доктор исторических наук Александр Вабищевич после того, как к нему в руки попали редкие архивные фото. Это же подтверждают и кадры военной кинохроники.







Протяженность форта "Граф Берг" 6 километров