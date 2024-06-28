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28 июня 1944 года - до полного освобождения Беларуси остается 30 дней

28 июня 1944 года - до полного освобождения Беларуси остается 30 дней

Войска 1-го Прибалтийского фронта освободили город Лепель. 2-й Белорусский фронт прорвал оборону противника и занял города Могилев, Кличев, Круглое, Быхов, Осиповичи.

Войска 1-го Белорусского фронта вошли в Бобруйск, далее, соединившись с 3-м Белорусским фронтом, развивали наступление в направлении Минска.

До полного освобождения Беларуси - 30 дней.

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