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28 июня в Беларуси ожидается +32°С

28 июня в Беларуси ожидается +32°С

Жара до 32 градусов ожидается в Беларуси 28 июня, пишет БЕЛТА.

Сегодня будет малооблачно и преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха днем составит плюс 27-32 градуса.

Фото:pixabay.com

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