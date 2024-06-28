28 июня в Беларуси ожидается +32°С

Жара до 32 градусов ожидается в Беларуси 28 июня, пишет БЕЛТА.



Сегодня будет малооблачно и преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха днем составит плюс 27-32 градуса.



Фото:pixabay.com