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Пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт расскажет о своих "несметных богатствах", экстремальных командировках и о том, кто на самом деле ведет ТГ-канал "Пул Первого"

28 июня гостем программы "Скажинемолчи" станет пресс-секретарь Президента Республики Беларусь Наталья Эйсмонт.

Об этом и многом другом Наталья Эйсмонт расскажет завтра,28 июня, в 10:55. Не пропустите программу "Скажинемолчи" на "Беларусь 1".

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