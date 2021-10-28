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28 октября смотрите телефильм АТН "Век знаний", приуроченный к 100-летию БГУ

Белорусский государственный университет в эти дни отмечает вековой юбилей. Кто стоял у истоков создания ведущего вуза страны, чьи имена вписаны в его историю? Наука, международная деятельность, студенческая жизнь - к 100-летию БГУ страны Агентство теленовостей подготовило телефильм "Век знаний". Смотрите сегодня сразу после "Панорамы".

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