28 октября смотрите телефильм АТН "Век знаний", приуроченный к 100-летию БГУ

Белорусский государственный университет в эти дни отмечает вековой юбилей. Кто стоял у истоков создания ведущего вуза страны, чьи имена вписаны в его историю? Наука, международная деятельность, студенческая жизнь - к 100-летию БГУ страны Агентство теленовостей подготовило телефильм "Век знаний". Смотрите сегодня сразу после "Панорамы".