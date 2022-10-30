28 октября состоялась премьера музыкального шоу "Фактор.by"

28 октября состоялась многоголосая премьера телесезона! Теперь вся страна следит за поиском "Фактора.by". Белтелерадиокомпания дает второй шанс тем, кто не рискнул выйти на свет софитов год назад. Проект-обладатель самой главной "Телевершины" не стал долго почивать на лаврах! Организаторы добавили в упаковку национальный орнамент и вышли на международную орбиту! На телекастинги пригласили потенциальных звезд из 9 стран мира! И они приехали - километры и пересадки не стали помехой для исполнения мечты.

"Фактор.by" уже сотрясает отечественный шоу-бизнес. "Фантастическая четверка" наставников услышала тот самый фактор в 11 тембрах, они получили билеты в тренировочный лагерь и пакуют туда чемоданы. Кто знает: может, уже и среди услышанных многомиллионной аудиторией есть победитель шоу! Не загадываем. Прислушиваемся к артистам.







Какие они - еще до того как проснулись знаменитыми? И кто те люди в черном, что всегда за кадром, но ювелирно придают огранки "факторам"? Лидия Заблоцкая тоже прописалась в съемочной квартире во время съемок.



Первыми на сцену поднялись строители! Чтобы создать звездный инкубатор, потребовалось 120 часов. Адрес прописки шоу-квартиры не изменили - она снова по соседству от Макаенка, 9, в павильонах Беларусьфильма.



Однако сцена здесь - лишь имя прилагательное. Так решили создатели проекта. Ищут душу за слоем тембра в остальных пяти комнатах. Имя существительное - это комнаты плача.



Ожидания и переживания группы поддержки. Вот где эмоции не по сценарию. За них зритель и полюбил белорусский "Фактор". Смех и слезы ловят 24 камеры. Так что участнику не спрятаться, не скрыться.







Проект музыкально неразвлекательный и непознавательный, а музыкально-душещипательный. Это одна из комнат, где человека вызывают на откровения. Очень интимная, приглушенная обстановка - камерная, лофтовая. Человек должен чувствовать себя спокойно. И редактор должен вывести его на историю на откровение. Константин Корниенко, оператор-постановщик проекта "Фактор.by"



Поверхностных певцов на "Факторе.by" и быть не может. А вот чем наполнен каждый. Ключ к шкафу с откровениями подбирают психологи. Они же редакторы. В эфире их услышите.

Цель: филигранно, не поранив, задать вопрос, им же - снять все маски и разгадать коды к сердцу человека. Только так зритель поверит и не останется равнодушным.



Некоторые люди требуют больше времени и доверия. Надо чтобы они мне доверились, прежде чем рассказать какую-то грустную, иногда страшную историю. В этом сезоне, как мне кажется, больше счастливых людей. Есть такие персонажи, что у меня просто нижняя челюсть, как говорится, отвисает! Елена Ковалева, редактор проекта "Фактор.by"



Камеры в "фактор-доме" не выключаются по 15 часов. За движениями следят "Евфросинья" и "Рогнеда". Верные передвижные телестанции запоминали каждый шаг и звук артиста. Сбор в 10 утра, по домам на "поспать" - после полуночи. Главное: для каждого участника сделать документальный мини-фильм.



Кстати, в новом сезоне из более тысячи претендентов на звание "талант" мы услышим 160 биографий. И не только с белорусскими корнями.



Ваган - 22-летний армянин, отработавший два года в одном из московских банков. Теперь экономист-аудитор уже экс-сотрудник. Вопреки отцовским наставлениям ушел творить.



Я все-таки не крыса офисная, потому пошел туда, куда душа лежит. У меня не получается попасть на всякие телешоу. Меня просто-напросто не берут. Не знаю, что не так во мне. Вроде и красивый, и харизматичный, и талантливый. Ваган Минасян, участник проекта "Фактор.by"



Те же качества у экономиста Азалии Гайнетдиновой. Яркой уроженке Башкортостана в телешоу повезло больше.



Азалии подпевали Лазарев и Салтыков.



У меня еще есть такая давняя травма: боюсь сцены. И каждый раз, когда выхожу, делаю себе вызов. Это мое лекарство. Этим подпитываюсь, живу. Хочу поделиться своей энергией, которая у меня так и прет. Азалия Гайнетдинова, участница проекта "Фактор.by"



Кто точно не скупился на энергию и давно переборол страх сцены, скорее, ее даже вскипятил, так это 38-летний Рамир.



Мы уже хотели искать переводчика на турецкий, но...



Я родился и вырос в Беларуси! Так в жизни получилось, что я наполовину турок, наполовину белорус. С 14 лет иду по этому пути. Пою. Мечтаю. Творю. Снял два клипа, которые сейчас транслируются. При этом не считаю себя состоявшимся артистом. Если бы считал и был бы им, не пришел бы сюда. Рамир Касперович, участник проекта "Фактор.by"



Не "приплыла" бы сюда и Анастасия Морозова, если бы звание "шоувумен" железно закрепилось за ней в отечественном шоу-бизнесе.



Организатор праздников в Жлобине, она привезла перфоманс и в столицу. Примагнитила взгляды и улыбнула каждого, кто был в комнате ожидания. Но тонна блесток лишь, чтобы запомнили.



- Я была на предкастинге в Гомеле в 2019-м году. Потом был ковид, у нас был карантин долгий, но я не попала на кастинг на телевидение.

- У вас уже тогда был образ такой яркий?



- Нет, была просто с яркой прической. Сюда я пришла за эйфорией. Я живу один раз в жизни. Хочу, чтобы меня запомнили. Это мой шанс для того, чтобы показать себя.



Кажется, все усвоили принцип инстадивы Ольги Бузовой и пришли в первую очередь получить удовольствие! Тон задает и фантастическая четверка наставников. Они снова сошлись и по общению будто и не расставались с декабря.



Без раздумий подписались на поиск талантливых, когда еще не поставил точку сезон первый.







Мне безумно приятно, что я со своим жизненным опытом, с опытом нахождения на сцене (в этом году я отметила 18 лет как на телевидении) могу быть чем-то полезной. Могу вдохновлять, могу мотивировать, могу давать силу, энергию, веру. Потому что на самом деле все в этой жизни, возможно, все зависит, в первую очередь, только от нас. Ольга Бузова, наставник проекта "Фактор.by"



Наконец-то мы сделаем "Х-Фактор" таким, каким он должен был быть. Потому что британцы всегда все портили. Они и сейчас все портят. Теперь у них не будет такой возможности. Теперь мы сделаем настоящее шоу. Сергей Пархоменко, наставник проекта "Фактор.by"



"Фактор.by" складывается из множества факторов. Это и голос, и тембр, и образ, и умение выбрать репертуар. Сергей Соседов, наставник проекта "Фактор.by"



Беларусь не исчерпана, мы еще только начали. И поверьте, если будет больше сезонов в "Фактор.by", то будет и больше артистов - лучших из лучших. Руслан Алехно, наставник проекта "Фактор.by"

