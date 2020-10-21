28 % жителей Брестского региона сделали прививки

Обезопасить свое здоровье и уменьшить риски заражения коронавирусом можно в том числе и посредством вакцинации против гриппа - об этом неоднократно говорят медики. Так, прививки сделали уже 28 % жителей Брестского региона. Цель кампании – охватить как можно больше населения. Под особым вниманием – пациенты первой группы риска. Это люди с хроническими заболеваниями, беременные и медработники. Во вторую группу попадают школьники, дошкольники и педагоги. Брестская городская больница номер два обслуживает почти весь Брестский район. И там уже осталось привить всего 7 % от запланированного количества пациентов.