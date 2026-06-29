29 июня Нацбанк презентовал белорусский платежный сервис "КРОК"

Национальный банк Беларуси презентовал новый сервис безналичных мгновенных QR-платежей "КРОК". Регулятор называет этот шаг важным и большим рывком для платежной инфраструктуры страны. Платежи будут проходить не через карточку, а напрямую со счета.

Все каждый день платят за услуги или товары на заправках, пользуясь общественным транспортом, приходя в магазин, и это только минимальная часть постоянных расчетов. Кто-то предпочитает платить наличкой, кто-то банковской картой, другие - телефоном или часами. 29 июня Национальный банк презентовал новый стандарт платежного обслуживания.

Глобальные тренды требуют от центральных банков новых подходов: перехода от роли традиционного регулятора к технологическому архитектору и системному интегратору финансовой системы, расскажет председатель правления Роман Головченко.

Для Беларуси это одно из условий поддержания доверия к своему рублю и финансовой стабильности в условиях внешнего давления и технологической конкуренции.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

"Мы не копировали, мы не адаптировали зарубежное решение, мы сделали собственное решение. Сервис разработан в Беларуси с учетом специфики национального регулирования, потребностей белорусских банков и ожиданий конечного пользователя. Я убежден, что представленный сегодня продукт станет новым стандартом платежного обслуживания в нашей стране".

Систему проектировали от человека, открывая перед ним новые возможности.

"Для меня самая удобная оплата - это оплата телефоном. К сожалению, я на сегодняшний день не везде могу оплачивать телефоном, поэтому во многих местах мне приходится доставать банковскую карточку, вспоминать и вводить пин-код. Вот здесь мы даем единый способ оплаты - формат оплаты по телефону", - поделилась исполнительный директор ОАО "НКФО "ЕРИП" Наталия Василевская.

Каждый получает универсальный способ оплаты. Платежи будут проходить не через карточку, а сразу со счета. И здесь речь идет не только про скорость и удобство, а также и про безопасность расчетов, простоту транзакций и, конечно, безопасность.

Александр Егоров, первый зампредседателя правления Национального банка Беларуси:

"Все те, у кого можно будет оплатить товары и услуги, должны быть зарегистрированы в платежном сервисе "КРОК". Т. е. не может любой человек просто так сгенерировать ссылку, и ему автоматически будут по его QR-коду приходить деньги, которые граждане будут направлять. В любом случае самый первый шаг - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель должны зарегистрироваться в системе "КРОК". Тогда мы точно будем понимать, что деньги поступили именно тому, кто их должен получить за реализацию товаров и услуг".

Сервис работает через мобильные приложения банков без отдельной установки и бесплатен для покупателей. Для бизнеса "КРОК" означает минимальные затраты на внедрение, комиссию до 0,8 %, мгновенное зачисление денег и единый платежный опыт по всей стране.

"Формируется абсолютно другой формат обработки платежа, который по определению должен быть дешевле для наших клиентов и ретейлеров, он дает больше возможностей нашим клиентам, физическим лицам", - отметил зампредседателя правления коммерческого банка Сергей Мельник.

"Мы верим в то, что этот сервис найдет особый отклик в регионах, не только в столице, потому что там очень много малого, среднего бизнеса, самозанятых, т. е. тех людей, для которых классический эквайринг - это тяжело, дорого, то, что и тормозило проникновение безналичных платежей в полном формате в жизнь", - рассказал зампредседателя правления коммерческого банка Сергей Чугай.

Новый сервис заработает до конца 2026 года в полную силу

С 1 июля будет возможность использовать этот сервис в пяти мобильных приложениях, в отдельных магазинах Минска, Витебска, Гомеля и Солигорска, а также интернет-магазинах, а с 1 декабря - во всех мобильных приложениях белорусских банков.

"Сервис будем масштабировать и на другие страны. Подписывая соглашение с другими странами, где есть уже QR-системы, это будет взаимная интеграция. Т. е. гражданин, приезжая в другую страну, допустим, там не работают карточки, он сможет оплачивать с QR-системой", - пояснил Александр Егоров.

В Национальном банке уверены, что доля сервиса "КРОК" в безналичных платежах может занять около 20-25 % на рынке, тем самым повысить объем безналичных денег.