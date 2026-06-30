29 лейтенантов-медиков получили дипломы о высшем образовании на площади Государственного флага

Торжественный выпуск военных врачей состоялся в Военно-медицинском институте Белорусского государственного медицинского университета. 29 лейтенантов получили дипломы о высшем образовании на площади Государственного флага.

Выпускники владеют всеми необходимыми компетенциями не только для лечения, но и для того, чтобы самим обучать военнослужащих оказанию первой помощи на поле боя, на учениях или в быту. Большинство будет служить в интересах белорусских Вооруженных Сил, трое направятся в органы пограничной службы, столько же - во внутренние войска МВД.

Павел Сенько, выпускник Военно-медицинского института БГМУ:

"Было непросто, я согласен с этим. Но с каждым экзаменом становилось все легче осознавать, что скоро финал, скоро все закончится. Я все еще шел к своей цели - золотой медали, у меня по-прежнему были одни девятки. Это было очень круто, и именно эта мысль поддерживала меня на протяжении сессии. Все это время она меня грела, и на самом деле проходить этот путь было гораздо легче".

Дмитрий Клименков, начальник Военно-медицинского института БГМУ:

"Мы активно внедряем в материальную базу нашего института практико-ориентированные направления подготовки. Сейчас, в соответствии с решениями по строительству Вооруженных Сил и планом, который утвердил ректор нашего университета, мы организуем подземный медицинский отряд, где в том числе будут отрабатываться вопросы оказания квалифицированной хирургической помощи. Это уже второй этап, если говорить о тактике военно-медицинской помощи".

Молодые офицеры продолжат укреплять знания и практику в интернатуре

Еще год выпускники будут укреплять свои знания в интернатуре, которую они будут проходить в основном в военных организациях здравоохранения в столице, Барановичах, Борисове, Мачулищах и Гродно. До этого молодые офицеры проведут месяц в отпуске.