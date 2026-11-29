В западнохристианском мире 29 ноября начинается период предрождественского ожидания - католики и протестанты вступают в Адвент.

Само слово в переводе с латинского означает "приход". Литургический период напоминает о знаковом в истории христианства событии - рождении Спасителя.

На Адвент по-особому украшаются костелы, и в домах верующих - свой уклад.

О том, как семья белорусских католиков готовится к предрождественскому периоду, смотрите подробнее в видео.