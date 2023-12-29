ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

29 декабря "Фактор.by" зазвучит в сопровождении Президентского оркестра Беларуси

29 декабря "Фактор.by" зазвучит в сопровождении Президентского оркестра Беларуси

Сегодня на "Фактор.by" будут танцевать все зрители. Поклонникишоу в ожидании четвертого прямого эфира. Распоются семь финалистов. С каждым из них в дуэте Президентский оркестр. Заслуженный коллектив заменит фонограмму и хореографов на сцене. Живой звук в подарок и поклонникам талант-шоу, и финалистам. В партитурах свежие аранжировки хитов из советских фильмов.

По решению зрителей один из финалистов с талант-шоу попрощается. Напомним, по одному шансу на победу у подопечных Руслана Алехно и Сереги. Команда Иосифа Пригожина продолжит петь двумя тембрами. Без изменений только у Ольги Бузовой. Теледива все еще сопровождает тройку своих участников "Фактор.by" .

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все