29 декабря "Фактор.by" зазвучит в сопровождении Президентского оркестра Беларуси

Сегодня на "Фактор.by" будут танцевать все зрители. Поклонникишоу в ожидании четвертого прямого эфира. Распоются семь финалистов. С каждым из них в дуэте Президентский оркестр. Заслуженный коллектив заменит фонограмму и хореографов на сцене. Живой звук в подарок и поклонникам талант-шоу, и финалистам. В партитурах свежие аранжировки хитов из советских фильмов.