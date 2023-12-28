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29 декабря семерка финалистов шоу "Фактор.by" выступит в сопровождении Президентского оркестра Беларуси. Не пропустите!
Сразу 10 подарков для поклонников "Фактор.by" готовит Белтелерадиокомпания. И, между прочим, запаковывает их прямо сейчас. Идет генеральный прогон четвертого прямого эфира самого смотрибельного и рейтингового телешоу страны. По традиции в пятницу в 20:45 на "Беларусь 1" нас с вами ждут исключительные сюрпризы. Живой звук не только от семерки финалистов.
Они впервые споют не под фонограмму. И кто же на сцене вместо танцоров? Секреты знает Лидия Заблоцкая.
Президентский оркестр, что называется, с бала на корабль! Только вчера дирижер Кульбаков помогал вальсировать молодежи во Дворце Независимости, сейчас же проверяет уже другую молодежь - финалистов "Фактор.by" - на умение чувствовать живой оркестр.
Он заехал на "Беларусьфильм" утром. Первое свидание с финалистами тет-а-тет.
За некоторыми слежу, за их карьерой. С некоторыми мы уже пересекались в профессиональном плане. Они уже работали с оркестром. У каждого есть изюминка своя. Изюминка, которую они раскроют в этом выпуске "Фактор.by". За неделю были написаны аранжировки. Их было написано не семь, как говорите, их было написано 10. Там еще есть сюрпризы.
Партитурам - неделя. Свежие, как ингредиенты для оливье. И такие же легендарные, как съедобный король новогоднего стола - песни, что прозвучат завтра в вечернем эфире. Угадаете с трех нот?
Увы, больше сегодня не услышите. Интригуем. Но под эти хиты из зимних советских фильмов обычно готовят селедку под шубой. И белые кони пронесутся, и снежинка упадет, и даже зазвенит вьюга. Танцуют все зрители. Это первый эфир, где не будет спектаклей на сцене.
Добавляется ответственности, потому что Президентский оркестр - это достаточно серьезный коллектив, много музыкантов. Каждый из них делает все для того, чтобы этот номер сложился. Поэтому и я должен сделать все возможное.
Это живая субстанция, ты ее полностью ощущаешь собой, каждой клеточкой. Я благодарна за этот эфир. Это для меня подарок на Новый год.
Споются ли новоиспеченные артисты со знаменитым оркестром, да еще и в прямом эфире? Говорят, лучше краш-теста не придумать. Год назад, аккурат к Новому году, такой подарок уже делали организаторы шоу. Тогда зал превратили в истинный концерт-холл.
Артисты призывали снег мотивами Фрэнка Синатры, грустили о судьбе Арлекино и прислушивались к стуку счастья в дверь. В этот раз без повторений. Обстановка накаляется как бенгальский огонь.
Вокальное централизованное тестирование в прямом эфире для семи финалистов начнется завтра в 20:45. Кого же отчислят, решать зрителям. Новогоднего чуда, увы, не произойдет. Кто-то все же да уйдет.
С нетерпением ждем пятницы, 29 декабря.
Кстати, готовимся установить и новый рекорд по смотрибельности телешоу!Включайте "Беларусь 1" в 20:45.
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