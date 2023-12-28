29 декабря семерка финалистов шоу "Фактор.by" выступит в сопровождении Президентского оркестра Беларуси. Не пропустите!

Сразу 10 подарков для поклонников "Фактор.by" готовит Белтелерадиокомпания. И, между прочим, запаковывает их прямо сейчас. Идет генеральный прогон четвертого прямого эфира самого смотрибельного и рейтингового телешоу страны. По традиции в пятницу в 20:45 на "Беларусь 1" нас с вами ждут исключительные сюрпризы. Живой звук не только от семерки финалистов.

Они впервые споют не под фонограмму. И кто же на сцене вместо танцоров? Секреты знает Лидия Заблоцкая.

Президентский оркестр, что называется, с бала на корабль! Только вчера дирижер Кульбаков помогал вальсировать молодежи во Дворце Независимости, сейчас же проверяет уже другую молодежь - финалистов "Фактор.by" - на умение чувствовать живой оркестр.

Он заехал на "Беларусьфильм" утром. Первое свидание с финалистами тет-а-тет.

За некоторыми слежу, за их карьерой. С некоторыми мы уже пересекались в профессиональном плане. Они уже работали с оркестром. У каждого есть изюминка своя. Изюминка, которую они раскроют в этом выпуске "Фактор.by". За неделю были написаны аранжировки. Их было написано не семь, как говорите, их было написано 10. Там еще есть сюрпризы. Виталий Кульбаков, главный дирижер Президентского оркестра Беларуси

Партитурам - неделя. Свежие, как ингредиенты для оливье. И такие же легендарные, как съедобный король новогоднего стола - песни, что прозвучат завтра в вечернем эфире. Угадаете с трех нот?

Увы, больше сегодня не услышите. Интригуем. Но под эти хиты из зимних советских фильмов обычно готовят селедку под шубой. И белые кони пронесутся, и снежинка упадет, и даже зазвенит вьюга. Танцуют все зрители. Это первый эфир, где не будет спектаклей на сцене.

Добавляется ответственности, потому что Президентский оркестр - это достаточно серьезный коллектив, много музыкантов. Каждый из них делает все для того, чтобы этот номер сложился. Поэтому и я должен сделать все возможное. Даниил Савеня, финалист шоу "Фактор.by"

Это живая субстанция, ты ее полностью ощущаешь собой, каждой клеточкой. Я благодарна за этот эфир. Это для меня подарок на Новый год. Анастасия Малашкевич, финалист шоу "Фактор.by"

Споются ли новоиспеченные артисты со знаменитым оркестром, да еще и в прямом эфире? Говорят, лучше краш-теста не придумать. Год назад, аккурат к Новому году, такой подарок уже делали организаторы шоу. Тогда зал превратили в истинный концерт-холл.

Артисты призывали снег мотивами Фрэнка Синатры, грустили о судьбе Арлекино и прислушивались к стуку счастья в дверь. В этот раз без повторений. Обстановка накаляется как бенгальский огонь.

Вокальное централизованное тестирование в прямом эфире для семи финалистов начнется завтра в 20:45. Кого же отчислят, решать зрителям. Новогоднего чуда, увы, не произойдет. Кто-то все же да уйдет.

С нетерпением ждем пятницы, 29 декабря.