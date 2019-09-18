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29 детей вышли в финал программы "В будущее с надеждой"

29 детей вышли в финал международной социально-творческой программы "В будущее с надеждой". Программа"В будущее с надеждой" работает более 30 лет, чтобы поддерживать таланты с территорий, пострадавших от последствий чернобыльской катастрофы. Конкурс проходил в два этапа с выездами в районы Беларуси, России и Украины. Финал программы состоялся накануне в Минске в Белгосфилармонии.

За десятилетия творческого форума участниками программы стали многие известные сегодня белорусские исполнители и деятели культуры. Среди них солисты и музыканты заслуженных коллективов, участники детского "Евровидения".

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