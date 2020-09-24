29-летний житель Лепеля угрожал насилием в отношении сотрудника милиции

Правовую оценку своих действий получит и 29-летний житель Лепеля. Он угрожал насилием в отношении сотрудника милиции. Возбуждено уголовное дело. Как сообщает телеграм-канал "Милиция Витебщины", 19 августа в ленте "Лепель для жизни" появились прямые угрозы насилия в адрес оперуполномоченного местного РОВД. Участник чата под вымышленным ником Sid обращался к майору по фамилии и обещал устроить ему самосуд. Несмотря на то, что подписчик даже не знал сотрудника милиции,он все же пытался убедить других участников переписки, что правоохранитель совершал преступные действия и должен быть за это жестоко наказан. Найти Sidа не составило труда - им оказался 29-летний Дмитрий. Узнав, что его разоблачили, мужчина пустился в бега в Шумилинский район. Однако 23 сентября его задержали.



Теперь к неоднократным административным протоколам за вождение в нетрезвом виде, мелкое хищение и мелкое хулиганство у жителя Витебска в биографии добавилось еще и уголовное дело - "Насилие либо угроза в отношении сотрудника органов внутренних дел”.



