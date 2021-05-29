29 мая на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов

Сегодня по традиции на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит управляющий делами Владимир Гуринович. В столичной мэрии - заместитель председателя Юрий Трущенко.



