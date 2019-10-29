29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом

Три симптома, которые помогут выявить инсульт у человека, - лицо, руки, речь.



Попросите показать язык, улыбнуться. Когда мы с вами улыбаемся, будучи здоровыми, у нас симметричные уголки рта. При инсульте уголки губ будут смотреть в разные стороны. Улыбка будет кривой. Попросите поднять и удерживать руки. Если вытянуть две руки вперед, возможно, какая-то будет плыть вниз, и это будет признаком ее паралича, развития слабости в руке. Человек может даже не ощущать этого. Попросите произнести что-нибудь. Нарушение речи может проявляться двумя способами. Либо это будет нечеткость, неразборчивость (как каша во рту или как будто бы он выпил). Либо он не сможет это сделать вообще.

Что делать, если обнаружены признаки инсульта?

Человека нужно уложить. Желательно повернуть его голову на бок. При этом нужно придать возвышенное положение голове, пусть это будет под углом 45 градусов к полу. Необходимо освободить дыхательные пути. Дать доступ кислороду. И ждать приезда специалистов скорой помощи.

В Беларуси регистрируется более 32 тысяч инсультов в год

Инсульт относится к неврологическим заболеваниям. Это острое нарушение кровообращения в головном мозге. В зоне риска не только пожилые люди, инсульт может случиться в любом возрасте. Ежегодно в Беларуси более 32 тысяч человек страдает от этого заболевания.

Самая распространенная форма инсульта - ишемический инсульт - возникает из-за нарушения циркуляции крови, увеличения ее вязкости и закупорки сосудов тромбом или сгустком крови. Клетки мозга, не получая питания и кислорода, голодают и гибнут.

Алла Гринцевич, невролог:

"Острое нарушение мозгового кровообращения обозначает то, что нервные клетки головного мозга погибают из-за недостаточности кровоснабжения или разрыва сосуда головного мозга".

Один из главных факторов риска развития инсульта - артериальная гипертензия. Очень часто пациенты не подозревают, что у них повышенное артериальное давление.

Людмила Анацкая, ведущий научный сотрудник РНПЦ неврологии и нейрохирургии:

"У мужчин артериальная гипертензия может возникать даже в подростковом возрасте. И если она не появляется у мужчин в раннем возрасте, то может заявить о себе ближе к 40-45 годам. Но в связи с тем, что наше население не приучено измерять артериальное давление, люди очень часто узнают о том, что оно у них высокое, уже когда случился инсульт".

К факторам риска также относятся:



сердечно-сосудистые заболевания;

атеросклероз сосудов головного мозга и магистральных артерий головы;

сахарный диабет;

ожирение;

алкоголизм;

курение.

Одним из факторов риска, который стал очень популярен в последнее время, называют психосоциальный стресс. Он часто приводит как к подъему артериального давления, так и к формированию депрессии. Длительные депрессии также являются фактором риска как первичного, так и вторичного инфаркта мозга.

Нужно экстренно обратиться к неврологу,

если у вас:

сильная головная боль, возникшая внезапно;

сухость во рту,

онемение конечностей;

снижение зрения;

шаткость при ходьбе.