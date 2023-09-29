29 сентября по народному календарю отмечают Людмилин день. Что нельзя делать и какой будет зима

29 сентября по народному календарю отмечают Людмилин день. Согласно приметам, если в этот день тепло и сухо - зима будет поздней и мягкой,пишет"МИР24".В это время крестьяне начинали стричь овец, из шерсти которых вязали зимние вещи и валяли валенки. В деревнях продолжали заготавливать капусту, делали это сообща, устраивая так называемые капустные вечеринки.

На Людмилин день отмечали Птичье голошение

Считалось, что именно 29 сентября можно услышать голоса самых разных птиц, улетающих в теплые края. В старину в этот день жарили дичь, чаще всего гусей. Первый кусок птицы отдавали главе семейства, который по костям определял погоду предстоящей зимой. Так, если кость попадалась толстая, говорили, что зима будет суровой. Если тонкая - ждали теплую и снежная зиму. Благодаря этой традиции, день также называли Птичьей косткой. Также в этот день обязательно парились в банях. Предки верили, что если 29 сентября хорошо попариться, то весь год будешь здоровым. В баню ходили всей семьей, но у каждого был свой личный веник. Попариться чужим - означало забрать себе болезни другого человека.

На Людмилин день запрещалось начинать новые дела и отправляться в путешествия

По поверью, это могло принести неприятности. Также не разрешалось ловить рыбу и употреблять ее в пищу. Считалось, что это к плохим новостям и крупным неприятностями. Кроме того, нельзя было ходить грязным и в несвежей одежде. Тому, кто нарушал это правило, грозили сплетни и запятнанная репутация.

Согласно приметам, если 29 сентября гром - зимой будет мало снега. Под утро звезды мерцают - к перемене погоды. Лебедь летит против ветра - к урагану. Белки делают большие запасы орехов - к холодной зиме. Листья желтеют, но не опадают - к затяжной осени.