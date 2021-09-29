29 сентября сенатор Д. Басков проведет личный прием граждан в Минске

Представители власти продолжают решать проблемы граждан. Так, сегодня в Минске с 16:00 до 20:00 личный прием проведет сенатор Дмитрий Басков. Предварительная запись по телефону: 8 017 327 26 71.

С 10:00 до 12:00 пройдет прием у председателя Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергея Рачкова. Встреча также будет проходить по предварительной записи.