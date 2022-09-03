29-й День белорусской письменности в Добруше подарил гостям насыщенную программу: праздничные площадки, военную реконструкцию и шоу

В Добруше 29-й День белорусской письменности собрал тысячи людей со всех уголков Беларуси и ближнего зарубежья. Уникальные площадки, презентации книг, концерты, литературные премии - на два дня город стал настоящим центром белорусской культуры. Праздничная программа максимально насыщенная, остаться равнодушным невозможно. Не обошлось и без сюрпризов. Подробности у Николая Скинтияна.

Музыка, литература, история, наука, культура, спорт - все это соединилось, чтобы показать: у белорусов богатое наследие, которым надо гордиться. На улице Князя Паскевича - десятки интерактивных зон, среди которых целый город ремесленников.

Концепция фестиваля - литературное наследие и историческая память. Научная конференция "Добрушские чтения" собрала тех, для кого культура - смысл жизни.

Презентации книг - визитная карточка фестиваля

От прошлого белорусской литературы до ее современности. Презентации книг - визитная карточка фестиваля. Это не только художественная или научная литература, но и злободневная публицистика, которая отражает самые острые общественные вопросы.

Нынешние книги, что моя "Преступления Литвы и Польши в отношении беженцев", что книги моих коллег, обличают происки тех сил, которые пытались взорвать нашу страну в 2020 году, которые, к огромному сожалению, не теряют этой надежды и сегодня. Но с появлением таких книг это будет сделать гораздо сложнее. Максим Осипов, политический обозреватель издательского дома "Беларусь сегодня"

Героизм народа - основа исторической памяти

Героизм белорусского народа в годы Великой Отечественной - основа нашей исторической памяти. В честь тех, кто подарил нам мир, - возложение цветов и венков. Но чтобы максимально окунуться в атмосферу военного лихолетья, нужны действительно яркие эмоции.

Более ста человек, почти два десятка единиц ретротехники. Гомельские реконструкторы подготовили масштабное действо - эпизод партизанской операции 1943 года.

О партизанском движении на Гомельщине в годы войны ходят легенды. Реконструкция на набережной Ипути - попытка передать, какой ценой народ получил великую Победу.

Одна из центральных фигур праздника - народный писатель Иван Шамякин. Наверное, нет белоруса, который не читал хотя бы одно его произведение. Своим талантом писатель прославил не только Беларусь, но и свою малую родину - Добрушский край. Открытие памятника Шамякину в центре города - благодарность от потомков за неповторимое наследие.

Он писал произведения, которые не могли оставить равнодушными никого, они актуальны как никогда и сегодня. Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси

Вручение Национальной литературной премии

Кульминация первого дня фестиваля - вручение Национальной литературной премии. В семи номинациях представлено почти 60 произведений. Размах - от детских книг до научных. Для кого-то это хорошая возможность заявить о себе, опытным литераторам премия придает уверенность - они на правильном пути.

Это прежде всего ответственность, потому что тебе что-то доверили. Более опытные, более зрелые, более понимающие люди отметили, выделили и сказали: "Давай, продолжай!". Во-вторых, это благодарность за то, что труд оценен. Андрей Муковозчик, победитель Национальной литературной премии в номинации "Лучшее произведение публицистики"

Первый день фестиваля белорусской письменности в Добруше посетили тысячи человек. Гостей второго дня также ждут много сюрпризов. Среди них футбольный фестиваль, праздник духовых оркестров и награждение талантливой молодежи.



