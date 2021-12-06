29-й день на границе - к медикам обращаются беженцы с симптомами переохлаждения

Завершился 29-й день в ожидании справедливости на границе. Беженцы прожили его в надежде, что сегодня в Германии рассмотрят их вопрос и Польша, наконец, откроет гуманитарный коридор в Европу. Но нет, очередная ложь. При этом погодные условия становятся все более суровыми. На этой неделе синоптики обещают сильный мороз. По словам медиков, к ним регулярно обращаются беженцы, в том числе дети с симптомами переохлаждения. Чтобы помочь людям, на территории транспортно-логистического центра круглосуточно работают медики. Регулярно прибывает гуманитарная помощь. История этого дня в репортаже Ильи Цветкова.

Шилан Омер Али бежала от войны и разрухи на родине вместе с мужем и братом. Решиться на такой отчаянный шаг было нелегко. Знала, что уже ждет ребенка. Но решение принято. Польша встретила колючей проволокой и атакой из водометов. Потом были дни в лагере под открытым небом. Потом логистический центр. Белорусы не бросили.

Шилан Омер Али, беженка из Ирака:

Я стремлюсь попасть в Германию, потому что вернуться мне некуда - нет ни родных, ни жилья. Я очень надеюсь на новую жизнь в Германии. На родине очень тяжело и опасно, поэтому мы все хотим начать новую жизнь.

Когда Шилан Омер Али почувствовала боль, попросила помощь у медиков. Беременность первая, говорит женщина, стало страшно. В Гродненском роддоме провели обследование и оставили для наблюдения. Рождение первенца ожидают уже к концу недели.

Была доставлена машиной скорой медицинской помощи к нам в Гродненский областной перинатальный центр. Обследована. Женщине 35 лет, ей предстоят первые роды, она госпитализирована. Она находится под динамическим наблюдением, состояние удовлетворительное. Ожидаем родов в ближайшее время. Ольга Демина, завотделением патологии беременности Гродненского областного клинического перинатального центра

Белорусские медики помогли уже десяти беременным женщинам. В транспортно-логистическом центре врачи дежурят круглосуточно. Чаще всего люди обращаются за помощью с симптомами простуды и переохлаждением. На территории центра работает мобильный медпункт.













Большое внимание мерам безопасности. Сотрудники МЧС контролируют исправность электроприборов, проводят профилактические беседы с людьми, помогают отслеживать ситуацию и камеры видеонаблюдения. В местах эвакуации также дежурят спасатели.

Крыша ТЛЦ над головой в такую холодную пору - это лишь часть той помощи, которую для беженцев оказывает белорусская сторона. Эти люди с детьми на руках благодарят за поддержку наших военных, спасателей и медиков. Но все же находиться здесь и дальше они не могут. Их цель - пересечь границу. Мирно. Они готовы идти до конца, чтобы попасть наконец в Германию - туда, куда их приглашали.

А эти кадры были сделаны сегодня утром. Дети с плакатами. И надписи: "Пожалуйста, прекратите войну между вами. И решите нашу ситуацию"."Мы не хотим обратно в Ирак. Там наши жизни в опасности". "Нас здесь только полторы тысячи, но весь ЕС не может нам помочь!"Никто из беженцев не думал, что застрянут на границе так долго. На границе непонимания, которой отгородилась от людей"гуманная Европа".

- Европа не хочет ничего решать, я здесь буду до конца.

- Планируете заявлять еврочиновникам о своих правах и о том, что вы здесь есть, чтобы они не забывали, например, митинги, плакаты. Но это не замечают. Может, есть другой план?

- Лучший вариант привлечь их внимание - это пересечь границу и сказать им напрямую.

- Но пока вы на это не решаетесь и не решитесь, судя по тому гостеприимству польскому, которое было оказано.

- Вы правы, мы на это не решаемся. Будем держаться до конца.

Девушка: "Я хочу спросить у европейских стран, почему в ответ тишина, почему ничего не хотят сделать для нас. Мы просто хотим жить. Мы такие же люди, как они".

Парень: "В Германии сказали, что хотят нас принять, но это неправда. Мы не понимаем, почему ни одна европейская страна не хочет с нами говорить, не хочет нам помочь".

Заньер из иракского Курдистана. Молодой человек студент, учится на врача. В Германии у него живут родственники. Он, как и многие другие, ждал, что сегодня вопрос открытия гуманитарного коридора решится. Но опять нет.













Я хочу стать доктором, учусь в университете, кроме того еще и занимаюсь баскетболом. Все мои родственники в Германии, я хочу попасть в Европу и продолжить свое обучение там, потому что в моей стране оставаться невозможно. Заньер, беженец из иракского Курдистана