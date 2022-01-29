29 января в "Клубе редакторов" - будущее белорусской нации и важность исторической памяти

Три вопроса Президента обществу - это буквально концепция развития страны на ближайшее (и не только) будущее.

Такое мнение высказали эксперты "Клуба редакторов". Да, в 2020 году Беларусь пытались разрушить изнутри. Угрожают санкциями и иными запретами просто потому, что не получилось добиться желаемого. Мы понимаем: страны Запада продолжат развивать подобную риторику. Но и мы молчать не будем.