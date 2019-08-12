2 000 артефактов, которые могут раскрыть тайну происхождения славян

Новость, которая привлекла к себе внимание мировых ученых-историков. Белорусские археологи обнаружили более двух тысяч артефактов. Они подтверждают, что славяне происходят именно с территории белорусского Полесья. Узнать о местонахождении древнего поселения удалось благодаря случайности. Какой? Расскажет Никита Дементьев.

До сих пор происхождение наших предков считалось среди мировых историков самым неизученным



О древних находках доцент исторических дисциплин БГУ Вадим Белевец может рассказать многое. Тем более когда есть о чем. В деревне Ясковичи Солигорского района белорусские археологи и студенты откопали более 2000 артефактов, уникальность каждого в подтверждении 40-летней гипотезы о зарождении славянского народа на территории белорусского Полесья. До сих пор происхождение наших предков считалось среди мировых историков самым неизученным. Теперь у белорусских ученых появилась возможность заполнить этот пробел.



Ответы ищут среди фрагментов одежды, украшений и посуды конца второго столетия нашей эры.



Дорогим, даже для того времени, оказался найденный серебряный динарий римского императора Луция Вера с чеканкой 166 года. Особое внимание археологов направлено на поиски керамических изделий, которые славяне использовали в своем быту.

Здесь обнаружена хозяйственная часть поселения, студенты сейчас исследуют ямы для хранения еды. Рожь, пшеница, возможно, горох и репа. Более точный рацион и хозяйственный уклад жителей этого селища станет известен после получения результатов анализа. К слову, ведутся раскопки на площади около 400 кв. метров.

Сантиметр за сантиметром начинающие ученые под руководством опытных археологов снимают драгоценные слои земли. Такая скрупулезность важна, чтобы не упустить мелкие детали и артефакты. Для Павла Бабкина это уже девятый сезон на археологическом поприще. Ради науки жертвует собственным отпуском, впрочем, как говорит сам выпускник БГУ, для него это и есть лучший отдых.





Гипотеза происхождения славян на белорусском Полесье становится теорией, которая находит все новые подтверждения