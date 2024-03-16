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2,1 млрд белорусских рублей страна потратит на восстановление дорог в 2024 году - Сивак
Глава государства к 9 Мая поручил восстановить все дороги в стране, есть ли уже план работ, в программе "Вопрос номер один" спросили у заместителя премьер-министра Беларуси Анатолия Сивака.
Вице-премьер отметил, чтоплан уже есть на бумаге. Более того, такой план присутствует постоянно у дорожных организаций на выходе из зимы и к летнему сезону, но, учитывая поручение Президента, он сформатирован таким образом, чтобы был контроль на уровне правительства. Организационно определено, когда будут проводиться селекторные совещания и как будут отчитываться. "Нужно держать этот вопрос под контролем", - подчеркнул он.
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В 2024 году страна потратит на восстановление дорог 2,1 млрд белорусских рублей. "Рекордные цифры в этом году на местные дороги, потому что было поручение Президента больше смотреть в сторону местных дорог. Нужно заниматься дорогами от районных центров до города", - констатировал Анатолий Сивак.
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