2,1 млрд белорусских рублей страна потратит на восстановление дорог в 2024 году - Сивак

Глава государства к 9 Мая поручил восстановить все дороги в стране, есть ли уже план работ, в программе "Вопрос номер один" спросили у заместителя премьер-министра Беларуси Анатолия Сивака.

Вице-премьер отметил, чтоплан уже есть на бумаге. Более того, такой план присутствует постоянно у дорожных организаций на выходе из зимы и к летнему сезону, но, учитывая поручение Президента, он сформатирован таким образом, чтобы был контроль на уровне правительства. Организационно определено, когда будут проводиться селекторные совещания и как будут отчитываться. "Нужно держать этот вопрос под контролем", - подчеркнул он.