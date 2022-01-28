2,5 часа на одном дыхании - так говорят о выступлении Президента те, кто был в зале

Не единожды звучало слово "война" - это тот случай, когда надейся на лучшее, готовься к худшему. Посыл для всех: Беларусь сохраняет свою мирную политику, но отвечать на вызовы будем! Мы не хотим воевать! Даже нынешний год объявили Годом исторической памяти, чтобы все вспомнили, какой ценой наши деды и прадеды добыли независимость.

Сегодня говорили и о том, что волнует каждого человека - сохранении здоровья. Президент еще раз подчеркнул правильность действий правительства и медиков в период пандемии, без паники лечили людей и продолжаем это делать. Не вводя локдаунов и не закрывая предприятия. Поэтому и экономика выстояла, поэтому сегодня может уверенно смотреть в будущее. Еще много важных заявлений из первых уст прозвучало сегодня. Их еще долго будет обсуждать общественность. Делегаты встретятся с трудовыми коллективами в своих регионах, чтобы каждый понимал реальную картину дня сегодняшнего.