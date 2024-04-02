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2 апреля Беларусь и Россия отмечают День единения народов
2 апреля отмечается знаковая дата - День единения народов Беларуси и России. Когда международное сообщество переживает сложное время конфликтов и кризисов, единство наших стран имеет особую ценность.
История неоднократно доказывала, что только вместе мы способны достойно ответить на любые вызовы. 2 апреля 1996 года президенты двух стран - Борис Ельцин и Александр Лукашенко - подписали в Москве договор "Об образовании Сообщества России и Беларуси". Через год был заключен договор "О Союзе Беларуси и России". Почти за 30-летнюю историю Союзное государство доказало свою востребованность и жизнеспособность. Сформирована солидная правовая база, заключено более 200 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений, в том числе в рамках СНГ и ОДКБ.
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