2 человека погибли на границе с Латвией

На пути к лучшей жизни беженцы столкнулись с преградой - бесчеловечным подходом властей Латвии к решению миграционного кризиса и жестокостью вооруженных наемников на границе, которые, не оставляя шанса на выживание, толкая в спину автоматами, гонят обессиленных и замерзших людей через калитки для животных в латвийском заграждении. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и отработала. Проведен осмотр, обнаружены личные вещи погибших, среди которых денежные средства различных стран. Для установления точной причины смерти назначены судебные медицинские экспертизы.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси