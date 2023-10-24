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2 человека погибли на границе с Латвией
Еще 2 человека погибли на границе с Латвией. Учитывая продолжающееся насилие над беспомощными беженцами, число жертв на внешней границе Евросоюза растет. Накануне белорусские пограничники обнаружили возле латвийских заграждений тела мужчины и женщины. Медики подтвердили их смерть.
На пути к лучшей жизни беженцы столкнулись с преградой - бесчеловечным подходом властей Латвии к решению миграционного кризиса и жестокостью вооруженных наемников на границе, которые, не оставляя шанса на выживание, толкая в спину автоматами, гонят обессиленных и замерзших людей через калитки для животных в латвийском заграждении. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и отработала. Проведен осмотр, обнаружены личные вещи погибших, среди которых денежные средства различных стран. Для установления точной причины смерти назначены судебные медицинские экспертизы.
Это второй случай гибели за неделю. В минувшую субботу возле калитки в латвийском заграждении белорусские пограничники обнаружили женщину африканской внешности в бессознательном состоянии. Несмотря на оказание первой помощи, она скончалась до приезда медиков. С начала года на границе с Латвией погибли 10 иностранцев после того, как сопредельная сторона цинично оставила избитых и нуждающихся в помощи людей на произвол судьбы. Также неоднократно отмечались случаи, когда беженцев насильно доставляли к заграждению на границе и под угрозой физической расправы заставляли переносить трупы на территорию Беларуси.
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