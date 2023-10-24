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2 человека погибли на границе с Латвией

Еще 2 человека погибли на границе с Латвией. Учитывая продолжающееся насилие над беспомощными беженцами, число жертв на внешней границе Евросоюза растет. Накануне белорусские пограничники обнаружили возле латвийских заграждений тела мужчины и женщины. Медики подтвердили их смерть.

На пути к лучшей жизни беженцы столкнулись с преградой - бесчеловечным подходом властей Латвии к решению миграционного кризиса и жестокостью вооруженных наемников на границе, которые, не оставляя шанса на выживание, толкая в спину автоматами, гонят обессиленных и замерзших людей через калитки для животных в латвийском заграждении. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и отработала. Проведен осмотр, обнаружены личные вещи погибших, среди которых денежные средства различных стран. Для установления точной причины смерти назначены судебные медицинские экспертизы.
Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси

Это второй случай гибели за неделю. В минувшую субботу возле калитки в латвийском заграждении белорусские пограничники обнаружили женщину африканской внешности в бессознательном состоянии. Несмотря на оказание первой помощи, она скончалась до приезда медиков. С начала года на границе с Латвией погибли 10 иностранцев после того, как сопредельная сторона цинично оставила избитых и нуждающихся в помощи людей на произвол судьбы. Также неоднократно отмечались случаи, когда беженцев насильно доставляли к заграждению на границе и под угрозой физической расправы заставляли переносить трупы на территорию Беларуси.

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