2 года назад на мотовелозаводе из белорусского была лишь идея и сборка. Как обстоят дела сейчас, проверил "Контроль качества"

Конечно, белорусы умеют достигать высот. Да, белорусское - синоним качественного. Но ведь и смотря что называть белорусским?

К примеру, еще 2 года назад на мотовелозаводе из нашего была лишь идея и сборка. А вся продукция - из импортных запчастей. Такие детали вылезли наружу во время рабочего визита Президента.

Критике подверглась и территория завода. Там, где когда-то кипела промышленность, остался заброшенный район. Он перешел в руки к Минскому технопарку. Вот только с темпами реконструкции и строительств провисли.

Поручение Президента - нужно ускоряться, но не теснить действующие производства. Как обстоят дела теперь? Проверил наш "Контроль качества".

Стоит ли изобретать велосипед? Новая модель Минского мотовелозавода уже на электронике. Точно не те "Аисты", что летали еще по советским дворам. Может работать как обычно (по принципу - крутишь педали и едешь) или же без усилий на батарее. Получается, и велосипеды все еще стоит изобретать.





Познакомиться с новым "Сябрам" и погонять как в детстве с "Юнаком" - имена первых белорусских электросамокатов под брендом "Аист". По сотне "птенцов" уже "приземлились" на прилавки, причем даже российские.

"Отличия: в этой модели запас хода 35 км и максимальная скорость 25. Есть 3 режима скорости. Минимальный эко - 10 км. Среднее значение Д - 15 км и максимальная С - это 25", - объясняет продавец Максим Клейко.



Из белорусского в самокатах рама и маятник, а в этом году представят и собственные батареи.





Дмитрий Гавриловец, ведущий инженер-конструктор мотовелозавода: Вдвоем-втроем даже катались на одном, чтобы проверить, выдержит ли он. Потом уже в последующем отдавали на испытания, испытания он проходил.Конечно довольны результатом -это как рождение первого ребенка.

Прежде чем выпустить своих первенцев, нашли слабые стороны у конкурентов (в основном это китайцы). У "Аистов" и "скелет" покрепче будет, и колеса с гидрозащитой, надежнее аккумулятор. Насколько готовая рама соответствует параметрам? - Сканирует лазер и рисует 3Д-модель.

Минск, 15.08.2022

Какой была готовая продукция еще 2 года назад? И такая ли она своя, как заявляли на заводе? Разбор на детали от Президента во время визита в 2022-м.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:Что тут свое?

Николай Ладутько, директор Минского мотовелозавода:Свое - дизайн, идея, компоновка, сбор всех комплектующих от различных производителей.

Александр Лукашенко:Значит, ничего своего.Фара чья?

Николай Ладутько:Фара китайская.

Александр Лукашенко:Щитки?

Николай Ладутько:Щитки тоже.

Александр Лукашенко:Двигатель?

Николай Ладутько:Двигатель китайский.

Александр Лукашенко:Так я понимаю? Мне твои эти сборки, как по стране в целом, вот здесь сидят. Мы должны делать свое.

Минск 2024 год

Теперь в ДНК вшито куда больше белорусского. Почти тридцатка комплектующих - от 15 наших предприятий.





Панель приборов делает Витебский завод электроприборов. Сидение - Осиповичский завод автомобильных агрегатов. Передний щиток, фара - "Амкодор-Белвар". Передняя вилка вместе с амортизаторами поставляется группой компаний "Фенокс". Сергей Манько, директор Минского мотовелозавода

Сердце мотоцикла - двигатель - вскоре тоже будет свой. И так отечественные компоненты стараются внедрять во всю продукцию. Вот и основу велосипедных колес раньше закупали в Китае, но ведь на их же сырье крутить самим куда выгоднее. А точность проверят машины.

"Подтягивает спицы, чтобы оно было ровное, чтобы не было торцевого биения и радиального. Это делает автоматически. Дальше колесо выбрасывается и идет на обувку", - поясняет мастер участка сборки колес Минского мотовелозавода Надежда Шурлакова.

Собирают почти плечом к плечу: с одной стороны - велосипеды, с другой - мотоциклы. И на каждой линии свой "Контроль качества".





"Проверяем, как настроены переключатели скоростей, тормоз, чтобы все работала исправно", - рассказывает контролер службы ОТК Минского мотовелозавода Елена Синица.

Все линии сборки сейчас в ожидании переезда, площадка по соседству - в ремонте. Что внутри, что снаружи.

Территория вокруг мотовелозавода - чуть ли не отдельный микрорайон. Когда-то все эти здания были заводскими. Но после осталось лишь мрачное пятно. И это, считайте, почти центр столицы. Сейчас порядки наводит новый хозяин - Минский городской технопарк.

Новые площади в 27 га будут готовы принять около сотни резидентов. От больших производств до малого бизнеса. Разный не только размах, но и профиль. И все же упор в логистике, чтобы партнеры (звенья одной цепи) были поближе.

Минск, 15.08.2022

Ускорить темпы строительства, задействовать все ресурсы, навести порядок с документами и работать так, чтобы не останавливать уже действующие производства. Лишь некоторые поручения Президента, когда лично объезжал большую стройку.

Александр Лукашенко: Давайте договоримся, что мы будем строить по-современному, не кирпичную кладку выкладывать в полметра, а самые современные стеновые панели.





Кто привез на территорию технологии, которых в стране прежде не было? Компания сразу и новосел, и сама себе строитель. Их металлические стены собираются как конструктор.

Сначала мы изготавливаем непосредственно сами профиля. Потом компании из профилей готовят элементы стен. Монтаж гораздо быстрее, т.е. в отличие от кирпича, бетона и тому подобных материалов. Во-вторых, это дешевле получается. В-третьих, благодаря этим технологиям можно здания монтировать в любое время. Георгий Щемелев, инженер компании-резидента Минского городского технопарка