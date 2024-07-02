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Червень был освобожден 2 июля 1944 года - сегодня Червенскому району на "вечное хранение" переданы штандарты трех Белорусских фронтов

Решающие бои за район шли у деревни Карпиловка - здесь в рамках операции "Багратион" против немецко-фашистских захватчиков выступили 89-й гвардейский артиллерийский полк и воинские соединения 1-го, 2-го и 3-го Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов Красной Армии. В память о тех сражениях и героизме освободителей Беларуси у деревни Карпиловка установлен мемориал. Сегодня здесь собрались участники республиканской акции" Дорогами славы", представительная делегация Червенского района, патриотическая молодежь. Память о подвиге дедов и прадедов почтили митингом, возложением цветов и минутой молчания. И сегодня же Червенскому району на "вечное хранение" были переданы штандарты трех Белорусских фронтов.

Республиканская акция "Дорогами славы" продолжит свой путь по Беларуси, по местам ключевых освободительных боев операции "Багратион". Патриотический проект финиширует 28 июля в Бресте.

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