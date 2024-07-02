Червень был освобожден 2 июля 1944 года - сегодня Червенскому району на "вечное хранение" переданы штандарты трех Белорусских фронтов

Решающие бои за район шли у деревни Карпиловка - здесь в рамках операции "Багратион" против немецко-фашистских захватчиков выступили 89-й гвардейский артиллерийский полк и воинские соединения 1-го, 2-го и 3-го Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов Красной Армии. В память о тех сражениях и героизме освободителей Беларуси у деревни Карпиловка установлен мемориал. Сегодня здесь собрались участники республиканской акции" Дорогами славы", представительная делегация Червенского района, патриотическая молодежь. Память о подвиге дедов и прадедов почтили митингом, возложением цветов и минутой молчания. И сегодня же Червенскому району на "вечное хранение" были переданы штандарты трех Белорусских фронтов.