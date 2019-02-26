2 марта к представителям власти можно обратиться напрямую

Найти точные ответы на спорные вопросы предложат во время телефонных линий. Очередная связь в субботу, 2 марта.

В столице с 9 до 12 часов на вопросы минчан ответит управляющий делами Мингорисполкома Анна Мательская. Номер телефона сейчас на экране. А в Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает заместитель губернатора Николай Рогащук. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области работает каждую субботу.