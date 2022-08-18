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2 млн рублей на новые автомобили - в Оршанском районе переоснащают службу скорой помощи
В автопарке Оршанского межрайонного центра скорой медицинской помощи появилось 8 новых спецавто. Средства на приобретение, а это без малого 2 млн рублей, выделил бюджет Витебской области. В северном регионе идет переоснащение и реструктуризация службы скорой помощи. Ее подразделения объединяют в единую систему управления, которая позволяет контролировать работу каждой бригады и оперативно реагировать на ситуацию.
В стране тебе 860 бригад скорой помощи. То, что мы видим сегодня здесь, будет продолжать развиваться как один из элементов мобильный медицины. Произошла централизация управления с одного рабочего места для нескольких районов. Это улучшает оперативность и минимизирует разницу между оказанием скорой медицинской помощи в городе и более отдаленных пунктах.
Сегодня в Оршанском межрайонном центре скорой медицинской помощи работают 20 бригад. В целом по области - 116. В их распоряжении 137 машин. За последний год приобрели 26 авто с необходимым оборудованием.
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