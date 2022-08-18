2 млн рублей на новые автомобили - в Оршанском районе переоснащают службу скорой помощи

В стране тебе 860 бригад скорой помощи. То, что мы видим сегодня здесь, будет продолжать развиваться как один из элементов мобильный медицины. Произошла централизация управления с одного рабочего места для нескольких районов. Это улучшает оперативность и минимизирует разницу между оказанием скорой медицинской помощи в городе и более отдаленных пунктах.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси