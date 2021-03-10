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2 новых детских сада откроют в Минске в этом году
2 новых детских сада откроют в столице в этом году во Фрунзенском и Октябрьском районах. Это позволит решить вопрос с местами в дошкольных учреждениях в густонаселенных микрорайонах. Среди них Масюковщина и Минск-Мир. Группы смогут принять почти полтысячи юных минчан. Кроме того, в этом году введут в эксплуатацию и 2 школы. Обновления ожидаются в Ленинском и Первомайском районах.
Только за последние 5 лет в столице ввели в эксплуатацию 21 детский сад, 6 из них в прошлом году. Всего в Минске функционируют более 440 дошкольных учреждений и почти 250 школ и гимназий.
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