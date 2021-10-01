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2 октября интервью Президента Беларуси телекомпании CNN покажут "Беларусь 1" и "Беларусь 24"

Договоренность с Президентом и условие интервью были четкими - без купюр. Но из комментария журналиста чуть позже нам стало понятно, что "без купюр" на западных телеканалах - понятие весьма условное. Мы покажем полную версию интервью Президента Беларуси американской телекомпании CNN без изъятий и цензуры в эфире"Беларусь 1" и "Беларусь 24" всубботу в 18 часов.

Телеверсию интервью Президента А. Г. Лукашенко американской компании CNN смотрите

здесь.

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